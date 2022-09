Al via il secondo giorno di referendum in Donbass tra accuse e incertezze per il futuro (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Nelle regioni del Donbass delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, così come nelle aree occupate di Kherson e Zaporizhzhia, prosegue il referendum per l’annessione di queste aree alla Federazioni Russa. Il referendum nel Donbass e le reazioni del G7 Le votazioni per l’annessione alla Russia sono cominciate nella giornata di ieri e andranno avanti fino al 27 settembre. Il referendum parte “azzoppato” e non verrà riconosciuto dalla maggioranza della comunità internazionale. Scontata la reazione del G7 che ha pubblicato una nota di condanna: «Noi leader del G7 condanniamo fermamente i referendum farsa, che la Russia cerca di usare per creare un pretesto falso, per cambiare lo status della sovranità territoriale ucraina, soggetta all’aggressione in corso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Nelle regioni deldelle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, così come nelle aree occupate di Kherson e Zaporizhzhia, prosegue ilper l’annessione di queste aree alla Federazioni Russa. Ilnele le reazioni del G7 Le votazioni per l’annessione alla Russia sono cominciate nella giornata di ieri e andranno avanti fino al 27 settembre. Ilparte “azzoppato” e non verrà riconosciuto dalla maggioranza della comunità internazionale. Scontata la reazione del G7 che ha pubblicato una nota di condanna: «Noi leader del G7 condanniamo fermamente ifarsa, che la Russia cerca di usare per creare un pretesto falso, per cambiare lo status della sovranità territoriale ucraina, soggetta all’aggressione in corso ...

ZPeppem : Secondo la ong Iran Human Rights, sono almeno 50 le persone uccise nelle grosse proteste per la morte di Mahsa Amin… - IlPrimatoN : Un voto contestato, ma che si potrebbe rivelare molto importante per il futuro della guerra - GiovanniCorte97 : @F1N1no Basta che Max la smette di cambiare 4 moduli a partita..col continuo passaggio tra 4-3-3, 4-4-2 e 3-5-2 in… - manulazio9311 : @Elmarbergo secondo me la maggior parte di quelli andati via,bene e male,si sono pentiti di averlo fatto,su tutti z… - Katia_conlak : @ladyviolettt Io ho quelli alti sotto al ginocchio ma ogni volta che li metto mi sento sempre grezza ??? ahah second… -