Washington non bluffa, e Putin sbuffa. La versione di D’Anna (Di venerdì 23 settembre 2022) Code chilometriche alle frontiere di auto in fuga dalla Russia, aerei per l’estero presi d’assalto a Mosca, in proporzione quasi come a Kabul, proteste in molte città e arresti a migliaia, per la prima mobilitazione dalla seconda guerra mondiale: sembrano le immagini che precedettero la caduta del muro di Berlino, ma che ancora non riescono a innescare una scossa per il crollo della cinta muraria del Cremlino. Come finirà? La devastante invasione dell’Ucraina appare più che mai lontana dalla risoluzione. Vladimir Putin alza il livello dello sconto fino al limite dell’apocalisse nucleare, ma sul fronte sud orientale le truppe di Kiev continuano ad avanzare e a rendere sempre più ridicoli e farseschi i falsi referendum indetti nelle zone ancora in mano all’armata russa. Dall’assemblea generale delle Nazioni Unite rimbalza la notizia che gli Stati Uniti inviano da mesi, ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) Code chilometriche alle frontiere di auto in fuga dalla Russia, aerei per l’estero presi d’assalto a Mosca, in proporzione quasi come a Kabul, proteste in molte città e arresti a migliaia, per la prima mobilitazione dalla seconda guerra mondiale: sembrano le immagini che precedettero la caduta del muro di Berlino, ma che ancora non riescono a innescare una scossa per il crollo della cinta muraria del Cremlino. Come finirà? La devastante invasione dell’Ucraina appare più che mai lontana dalla risoluzione. Vladimiralza il livello dello sconto fino al limite dell’apocalisse nucleare, ma sul fronte sud orientale le truppe di Kiev continuano ad avanzare e a rendere sempre più ridicoli e farseschi i falsi referendum indetti nelle zone ancora in mano all’armata russa. Dall’assemblea generale delle Nazioni Unite rimbalza la notizia che gli Stati Uniti inviano da mesi, ...

GiovaQuez : Conte: 'La logica di Zelensky e Washington è di raggiungere una sconfitta distruttiva della Russia'. Quindi non dob… - rusembitaly : Washington sta ancora una volta tentando di accusare la Russia di ingerenze negli affari interni dei paesi occident… - LaVeritaWeb : Agli States l’unica cosa che sta a cuore è che l’Europa compatta mantenga le sanzioni contro Mosca. Washington insi… - oldfashioneded : RT @bordoni_russia: il volo che ha portato Lavrov a New York per l' Assemblea Generale ONU ha poi proseguito per Washington. Potrebbe signi… - 4an_zar : @DMicol78 @SMaurizi Il tutto coincide con una sola questione, il nazifascismo non e' mai morto, si è trasferito da… -