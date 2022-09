Ultime Notizie – Varese, uccide la madre di 89 anni e poi tenta di suicidarsi (Di venerdì 23 settembre 2022) uccide l’anziana madre costretta a letto in casa e poi tenta il suicidio. E’ successo a Marnate, in provincia di Varese, durante la tarda mattinata di oggi. La vittima è una signora di 89 anni. Secondo le ricostruzioni, il figlio della donna, un uomo di 60 anni, dopo essersi introdotto in casa si sarebbe diretto verso il letto dove la madre stava riposando e qui l’avrebbe uccisa. Dopo l’omicidio avrebbe tentato di impiccarsi. A dare l’allarme è stato il nipote della vittima, nonché figlio del 60enne, che una volta giunto sul luogo dell’omicidio, ha trovato la nonna senza vita nel proprio letto e il padre svenuto a terra. I carabinieri della compagnia di Saronno e del reparto operativo nucleo investigativo di Varese sono al lavoro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022)l’anzianacostretta a letto in casa e poiil suicidio. E’ successo a Marnate, in provincia di, durante la tarda mattinata di oggi. La vittima è una signora di 89. Secondo le ricostruzioni, il figlio della donna, un uomo di 60, dopo essersi introdotto in casa si sarebbe diretto verso il letto dove lastava riposando e qui l’avrebbe uccisa. Dopo l’omicidio avrebbeto di impiccarsi. A dare l’allarme è stato il nipote della vittima, nonché figlio del 60enne, che una volta giunto sul luogo dell’omicidio, ha trovato la nonna senza vita nel proprio letto e il padre svenuto a terra. I carabinieri della compagnia di Saronno e del reparto operativo nucleo investigativo disono al lavoro ...

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Cina presenta all'Onu piano per la pace. DIRETTA - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - CariaPinuccia : RT @LadyOscar_42: @carmelodipaola @pietroraffa E non solo Bibbiano non dimentichiamo le ultime notizie che arrivano da Mantova e non diment… - misiagentiles : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus ultime notizie. Verso la fine delle restrizioni: a fine settembre via le #mascherine su bus e treni. Il 31 ot… - ilsussidiario : ELEZIONI 2022, ULTIME NOTIZIE/ Letta: 'Pronto a fare premier'. Maxi-maratona Salvini -