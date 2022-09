Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 15:10 (Di venerdì 23 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale venerdì 23 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono a Giuliana of aperte le urne per il referendum di annessione la Russia nelle auto proclamata Repubblica Popolare di Donetsk e lugansk Mosca accelera per raggiungere i tuoi obiettivi mentre sul campo di battaglia la situazione per le forze di occupazione è sempre più complicata l’esercito di Kiev Continua nella sua controffensiva pressione in lungo il fiume of Steel il presidente Vladimir Putin è che nei giorni scorsi ha lanciato la mobilitazione dei riservisti ormai da tempo comanda direttamente i suoi Generali in Ucraina e in suo aiuto e ha corso il fedele kirill Patriarca di Mosca e di tutte le russie che ha invitato i fedeli a rispondere alla mobilitazione intanto lunghe code si sono formate nella notte al confine tra Russia e Georgia secondo quanto riferisce la BBC che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 23 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono a Giuliana of aperte le urne per il referendum di annessione la Russia nelle auto proclamata Repubblica Popolare di Donetsk e lugansk Mosca accelera per raggiungere i tuoi obiettivi mentre sul campo di battaglia la situazione per le forze di occupazione è sempre più complicata l’esercito di Kiev Continua nella sua controffensiva pressione in lungo il fiume of Steel il presidente Vladimir Putin è che nei giorni scorsi ha lanciato la mobilitazione dei riservisti ormai da tempo comanda direttamente i suoi Generali in Ucraina e in suo aiuto e ha corso il fedele kirill Patriarca di Mosca e di tutte le russie che ha invitato i fedeli a rispondere alla mobilitazione intanto lunghe code si sono formate nella notte al confine tra Russia e Georgia secondo quanto riferisce la BBC che ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - PianetaMilan : @acmilan e MonkeyLeague lanciano una nuova partnership #milan #acmilan #sempremilan - News24_it : Coronavirus ultime notizie. Verso la fine delle restrizioni: a fine settembre via le mascherine su bus e treni… - VesuvioLive : Pizzerie migliori d’Italia, la pizza più buona si fa in Campania: è prima con 23 locali - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 2.039 nuovi casi e 3 decessi: rapporto al 13% -