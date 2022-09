Ucraina, Michel: “Russia fa paura e ricatta” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi la Russia fa paura. Il Cremlino ha riportato la guerra in Europa. E si comporta da ricattatore”. Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, all’assemblea generale dell’Onu a New York. “Non possiamo lasciare che l’azione distruttrice di uno tra noi metta in pericolo la nostra volontà feroce di agire per il bene comune”, aggiunge. La Russia “unisce la violenza delle armi al veleno della menzogna”. “La sicurezza russa sarebbe minacciata da anni dall’Occidente, lo dico tra virgolette. E’ falso. Il Cremlino tenta, spero invano, di mobilitare il resto del mondo contro un nemico immaginario. Nessuno ha minacciato, attaccato né invaso la Russia” sottolinea il presidente del Consiglio Europeo. “E nessuno in Europa voleva un conflitto con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi lafa. Il Cremlino ha riportato la guerra in Europa. E si comporta datore”. Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles, all’assemblea generale dell’Onu a New York. “Non possiamo lasciare che l’azione distruttrice di uno tra noi metta in pericolo la nostra volontà feroce di agire per il bene comune”, aggiunge. La“unisce la violenza delle armi al veleno della menzogna”. “La sicurezza russa sarebbe minacciata da anni dall’Occidente, lo dico tra virgolette. E’ falso. Il Cremlino tenta, spero invano, di mobilitare il resto del mondo contro un nemico immaginario. Nessuno ha minacciato, attaccato né invaso la” sottolinea il presidente del Consiglio Europeo. “E nessuno in Europa voleva un conflitto con la ...

