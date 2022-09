Roger Federer e quel minuto che cambiò la storia | sua e del tennis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Wimbledon, campo centrale, 14 luglio 2019. Alle 18.22 e dopo 4 ore 11 di giocoha due palle match. Due set pari con Djokovic, adesso serve in vantaggio 8 a 7 e 40-15, gli ultimi due punti sono stati ace. Il primo servizio, al centro, viene respinto dal nastro, poi gioca una seconda sicurezza, palla a 94 miglia orarie. Il dritto centrale di Nole, nulla di che, invogliaa tentare lo sventaglio per cercare subito il punto. Quasi un voler arrivare il prima possibile all’ennesimo appuntamento con la, per una spanna ma finisce in corridoio, 40-30, c’è un’altra possibilità. Stavolta entra la prima, solida, 120 miglia orarie. Nole si limita a metterci il piatto, la risposta, corta, cade appena fuori dall’area di servizio,va col dritto e scende a rete, forse poco lucido, la ...