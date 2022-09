Ricchezze nomadi

(Di venerdì 23 settembre 2022) Succede che alcuni campi rom italiani siano ormai inaccessibili per le forze dell’ordine. Preoccupa in particolare la situazione di uno in periferia di Roma dove, in mezzo a container e rifiuti, spuntano costosissime «supercar». E sui profili social di certi giovanissimi sono esibite istantanee «formato extra lusso». Vivono nei container tra rifiuti e carcasse di automobili. Poi, però, nonostante l’aspetto miserabile, dispongono di enormi liquidità di denaro e hanno una passione per il lusso: bollicine, orologi e soprattutto automobili. Una di loro, si è scoperto agli inizi di settembre, risiedeva in un piazzale tutto roulotte e camper a Vigonza, nel Padovano, e nonostante fosse titolare di una concessionaria di auto usate di lusso, chiamata con un nome di chiaro stampo «gipsy», percepiva il bonus pentastellato. Ma tra i 120 campiitaliani censiti ...

Sette del Corriere della Sera

... e i nani estraevanodalle miniere di Khazad - Dûm, tutte cose di cui nei film di Jackson ... in un gruppo di harfoot (o pelopiedi, se preferite la traduzione italiana), "antenati"...Annota il quotidiano " Il Comune ha nominato una manager per i, per la precisione per 'la ... capace di valorizzare le differenze come'. Mi chiedo: "A che cosa corrispondono alcune ... Nuovi nomadi cloud e lavoro a distanza: ci siamo rimessi in viaggio In origine l’uomo si spostava in continuazione. Poi, perché si sviluppasse il progresso, sono state necessarie stanzialità e proprietà. Ora però la tecnologia ha rimescolato le carte. E più del coragg ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...