Lazio | chiusa la campagna abbonamenti | sono 26 193

(Di venerdì 23 settembre 2022) La S.S.comunica che, dopo la chiusura (fissata alle 12) della seconda fase di vendita della“Avanti, Insieme!”, i tifosi biancocelesti che hanno sottoscritto l’abbonamento26.193. Promossa a pieni voti quindi la decisione della società biancoceleste di riaprire ladi vendite dopo il buon inizio di stagione della squadra biancoceleste, macchiato solo in parte dalla disfatta in Danimarca contro il Midtjylland. SportFace.

Alle buone notizie in casasi aggiunge il ritrovato entusiasmo del proprio pubblico, che ha regalato ottime risposte nella campagna ...Commenta per primo Terminata definitivamente la campagna abbonamenti della. Oggi a mezzogiorno si èanche la terza e ultima finestra concessa dalla società quest'anno per sottoscrivere le nuove tessere. Il dato finale recita 26913 abbonati , terzo più alto dell'...ROMA - La rotonda vittoria sul campo della Cremonese, il quarto posto in classifica (in coabitazione con il Milan) e il ritorno in campo di Pedro, che a Cremona è tornato a segnare. Alle buone notizie ...Si è chiusa la seconda tranche della campagna abbonamenti della Lazio. La società ha infatti deciso di riaprirla annunciando l'iniziativa dopo la vittoria contro il Verona ...