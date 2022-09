Italia-Inghilterra, tegola per Mancini: out un titolare (Di venerdì 23 settembre 2022) Questa sera alle ore 20:45, l’Italia di Roberto Mancini, affronterà l’Inghilterra allo Stadio Giuseppe Meazza. In vista del match valevole per la quinta giornata del girone A3 della Nations League, arriva una brutta notizia per il commissario tecnico. Una novità che spaventa anche Maurizio Sarri e l’ambiente Lazio. Ciro Immobile non sarà a disposizione per la gara contro la formazione inglese a causa di un problema muscolare, a riportarlo è stato Alessandro Antinelli, inviato di Rai Sport sul proprio profilo Twitter. Ciro Immobile Italia Questa la probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Raspadori, Scamacca, Gabbiadini. All: Roberto Mancini. Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) Questa sera alle ore 20:45, l’di Roberto, affronterà l’allo Stadio Giuseppe Meazza. In vista del match valevole per la quinta giornata del girone A3 della Nations League, arriva una brutta notizia per il commissario tecnico. Una novità che spaventa anche Maurizio Sarri e l’ambiente Lazio. Ciro Immobile non sarà a disposizione per la gara contro la formazione inglese a causa di un problema muscolare, a riportarlo è stato Alessandro Antinelli, inviato di Rai Sport sul proprio profilo Twitter. Ciro ImmobileQuesta la probabile formazione dell’(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Raspadori, Scamacca, Gabbiadini. All: Roberto

