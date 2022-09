Grande gol di Raspadori, l’Italia batte 1-0 l’Inghilterra (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) l’Italia ha battuto l’Inghilterra in Nations League con gol gol di Raspadori. Vantaggio al 70esimo. Grande gol di Raspadori che al 68esimo ha stoppato perfettamente un pallone al limite dell’area, è entrato in area, si è accentrato e ha calciato benissimo sul secondo palo. Con questa rete di Raspadori, l’Italia è passata in vantaggio. Ed è rimasta seconda in classifica a due punti dall’Ungheria che ha vinto 1-0 in Germania. Jack ha giocato in attacco in coppia con Scamacca poi sostituito da Gnonto. Ci ha poi pensato Donnarumma, con una doppia parata, a salvare il risultato. Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli!#ItaliaInghilterrapic.twitter.com/SvOYYdFgQO — anima (@zerodarkzthirty) September 23, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022)ha battutoin Nations League con gol gol di. Vantaggio al 70esimo.gol diche al 68esimo ha stoppato perfettamente un pallone al limite dell’area, è entrato in area, si è accentrato e ha calciato benissimo sul secondo palo. Con questa rete diè passata in vantaggio. Ed è rimasta seconda in classifica a due punti dall’Ungheria che ha vinto 1-0 in Germania. Jack ha giocato in attacco in coppia con Scamacca poi sostituito da Gnonto. Ci ha poi pensato Donnarumma, con una doppia parata, a salvare il risultato. Giacomo, attaccante del Napoli!#ItaliaInghilterrapic.twitter.com/SvOYYdFgQO — anima (@zerodarkzthirty) September 23, 2022 L'articolo ilNapolista.

