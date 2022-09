Grande Fratello Vip 7, Seconda Puntata: Elettra Lamborghini Ha Diffidato Ginevra! (Di venerdì 23 settembre 2022) Grande Fratello Vip 7, Seconda Puntata: Alfonso Signorini ha presentato otto nuovi concorrenti. Pamela Prati ha mostrato profonda freddezza all’ingesso di Giovanni Ciacci. Elettra Lamborgini ha Diffidato la sorella Ginevra! Grande Fratello Vip 7, Seconda Puntata: Giovanni Ciacci entra nella casa, ma Pamela Prati non lo degna di uno sguardo! Alfonso Signorini apre la Seconda Puntata del Grande Fratello Vip 7, annunciando una serata scoppiettante. Otto altri Vip si aggiungeranno ai concorrenti. Il conduttore saluta le due opinioniste. Orietta Berti sostiene che la sua concorrente preferita è Elenoire Ferruzzi. A Sonia Bruganelli piace ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 23 settembre 2022)Vip 7,: Alfonso Signorini ha presentato otto nuovi concorrenti. Pamela Prati ha mostrato profonda freddezza all’ingesso di Giovanni Ciacci.Lamborgini hala sorellaVip 7,: Giovanni Ciacci entra nella casa, ma Pamela Prati non lo degna di uno sguardo! Alfonso Signorini apre ladelVip 7, annunciando una serata scoppiettante. Otto altri Vip si aggiungeranno ai concorrenti. Il conduttore saluta le due opinioniste. Orietta Berti sostiene che la sua concorrente preferita è Elenoire Ferruzzi. A Sonia Bruganelli piace ...

