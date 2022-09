Enrico Letta: "Sono determinato a convincere gli italiani" (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Il Partito Democratico prepara il gran finale di questa corsa verso il voto. Uno sprint, più che una maratona, dettato dia tempi di una crisi di governo inaspettata e di una campagna sotto il sole di agosto. Piazza del Popolo è la cornice scelta dai dem per chiamare a raccolta gli elettori. Una sfida, viste le dimensioni della piazza e alla luce del fatto che qui, solo ieri, Giorgia Meloni arringava i suoi. Il segretario Enrico Letta non vuole lasciare nulla di intentato, anche perché sente che la rimonta su un centrodestra dato in vantaggio all'inizio della campagna è alla portata del centrosinistra. "Sono determinato a convincere gli italiani", assicura il leader dem dopo aver lanciato, ieri, il suo appello al voto rivolto ai giovanissimi. Tanto ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Il Partito Democratico prepara il gran finale di questa corsa verso il voto. Uno sprint, più che una maratona, dettato dia tempi di una crisi di governo inaspettata e di una campagna sotto il sole di agosto. Piazza del Popolo è la cornice scelta dai dem per chiamare a raccolta gli elettori. Una sfida, viste le dimensioni della piazza e alla luce del fatto che qui, solo ieri, Giorgia Meloni arringava i suoi. Il segretarionon vuole lasciare nulla di intentato, anche perché sente che la rimonta su un centrodestra dato in vantaggio all'inizio della campagna è alla portata del centrosinistra. "gli", assicura il leader dem dopo aver lanciato, ieri, il suo appello al voto rivolto ai giovanissimi. Tanto ...

