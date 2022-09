Basket, Supercoppa Serie A2 2022: Cremona batte Cantù e vola in finale (Di venerdì 23 settembre 2022) La Vanoli Basket Cremona batte l’Acqua S. Bernardo Cantù 60-77 e vola in finale nella Supercoppa di Serie A2 2022. A decidere la sfida un grandissimo ultimo quarto della formazione ospite, che raggiunge così l’Allianz Pazienza San Severo nell’ultimo atto della competizione. LA PARTITA – Subito battaglia nel primo quarto, chiuso con Cremona in vantaggio di soli due punti sul 19-21. All’inizio del secondo del secondo quarto, gli ospiti allungano con Lacey e Mobio sul 19-27, ma a metà del parziale Hunt pareggia i conti sul 29-29 dando vita ad una seconda parte molto equilibrata, con Cremona avanti di un solo punto all’intervallo (40-41). Nel terzo set gli ospiti rimangono avanti resistendo alle minacce ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) La Vanolil’Acqua S. Bernardo60-77 einnelladiA2. A decidere la sfida un grandissimo ultimo quarto della formazione ospite, che raggiunge così l’Allianz Pazienza San Severo nell’ultimo atto della competizione. LA PARTITA – Subito battaglia nel primo quarto, chiuso conin vantaggio di soli due punti sul 19-21. All’inizio del secondo del secondo quarto, gli ospiti allungano con Lacey e Mobio sul 19-27, ma a metà del parziale Hunt pareggia i conti sul 29-29 dando vita ad una seconda parte molto equilibrata, conavanti di un solo punto all’intervallo (40-41). Nel terzo set gli ospiti rimangono avanti resistendo alle minacce ...

