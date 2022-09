Torino, infortunio con l'Under 21 per Pellegri (Di giovedì 22 settembre 2022) Problema fisico con la maglia dell'Italia U21 all'adduttore per l'attaccante del Torino Pietro Pellegri: al suo posto entra la punta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Problema fisico con la maglia dell'Italia U21 all'adduttore per l'attaccante delPietro: al suo posto entra la punta...

SportdelSud : ???? Non destano preoccupazione le condizioni di Amir #Rrahmani, fermo per un fastidio muscolare. Il difensore dovre… - AzzurriFanPhil : RT @MatteoSorrenti: Con l'infortunio di @MPolitano16, sulla corsia destra in #NapoliTorino Spalletti ha il primo rebus. #Lozano giocherà i… - SaladNFL : RT @MatteoSorrenti: Con l'infortunio di @MPolitano16, sulla corsia destra in #NapoliTorino Spalletti ha il primo rebus. #Lozano giocherà i… - tuttonapoli : Dal Kosovo - Buone notizie per Rrahmani: infortunio lieve, sarà a disposizione per il Torino - CozzAndrea : Politano verosimilmente potrebbe saltare Torino, Ajax, Cremonese e Ajax. Non si sa l’entità ma solo il tipo di info… -