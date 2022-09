Riforma pensioni 2023 | Ferrari su Quota 41 | opzione donna | Ape sociale e flessibilità

(Di giovedì 22 settembre 2022) La campagna elettorale é ormai agli sgoccioli, domenica gli italiani saranno chiamati a votare ma in moltissimi restano dubbiosi circa le proposte sul fronte previdenziale. Nei giorni scorsi abbiamo provato ad interfaccarci con più politici di differenti partiti per comprendere a fondo le loro proposte ed abbiamo confrontato i vari programmi. La41 parrebbe il cavallo di battaglia di molte forze politiche, così come la volontà di abolire laFornero. Ma quanto c’é di vero? Cosa si potrà davvero fare da qui al 1 gennaioper evitare almeno che si torni in toto alla Fornero? Su quali fronti la Cgil farà pressing al nuovo Governo? Quali sono le priorità dell’Italia in un contesto socio economico come quello che stiamo vivendo esoprattutto quali misure sono realmente sostenibili? Ne parliamo con Christian ...

berlusconi : Siamo gli unici, in questa campagna elettorale, a parlare di cose concrete. A proporre una vera riduzione delle tas… - vittoriolang : RT @CislNazionale: “Abbiamo una priorità che si impone su tutte che è l'avvio della riforma delle #pensioni. Chiunque governerà il Paese do… - CislSicilia : RT @CislNazionale: “Abbiamo una priorità che si impone su tutte che è l'avvio della riforma delle #pensioni. Chiunque governerà il Paese do… - simonariccio16 : RT @CislNazionale: “Abbiamo una priorità che si impone su tutte che è l'avvio della riforma delle #pensioni. Chiunque governerà il Paese do… - emilio55555 : RT @SilvioBertilor3: UN FURTO BIPARTISAN La rivalutazione delle #pensioni è stata bloccata per 10 anni dalla 'riforma' Fornero. Secondo lo… -

Ha toccato il punto dellepovere. Cosa propone 'È il lascito delladel 1996. Più passa il tempo più il contributivo pesa nellae ne abbatte l'importo. Sono allo studio dei ...L'aumento di ottobre interessa anche la pensione dei militari Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come, in attesa di una nuovadelle, siano in molti a chiedersi quanto prende ...La campagna elettorale é ormai agli sgoccioli, domenica gli italiani saranno chiamati a votare ma in moltissimi restano dubbiosi circa le proposte sul fronte previdenziale. Nei giorni scorsi abbiamo p ...«Quota 41 per andare in pensione si farà subito, anche per terminare la riforma partita con la Quota 100 che ha contribuito a svuotare ...