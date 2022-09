Peskov | il figlio in guerra? «Risolverò la cosa ad alti livelli» E su Google boom di ricerche «come rompersi un braccio»

federicofubini : Peggio che sprofondare nel tragico, per #Putin, c'è solo sprofondare nel ridicolo. L'anchor di un programma russ… - federicofubini : Risposta di Nikolai Peskov, figlio di Peskov, alla presunta chiamata alle armi: 'Lei deve capire che non è completa… - Open_gol : Nikolay Peskov, figlio del portavoce del presidente russo, nega di aver dato il proprio consenso ad arruolarsi come… - elvise1657 : RT @jacopo_iacoboni: fantastico. dmitry Nizovtsev, che lavora con con il team Navalny, ha fatto una trollata memorabile al figlio di Peskov… - FBrasi : RT @putino: Il team di Navalny ha chiamato il figlio di Dmitriy Peskov e gli ha suggerito di presentarsi all'ufficio di arruolamento milita… -

La 'chiamata' aldel portavoce di Putin Tra le persone chiamate da Nizovtsev c'è anche Nikolaydel portavoce di Putin, Dmitry. Durante la telefonata in cui si chiedeva ..., ile la possibile chiamata 'Risolverò la cosa ad un altro livello'. Ildel portavoce del , Nikolai , ha risposto così ad un attivista del team dell'oppositore russo che, ...Chiamata falsa dall'ambiente Navalny Peskow Junior non vuole andare sul fronte ucraino 21/09/2022, 21:23 Mobilitazione parziale in Russia, ma non per ...Non pensiate che la corruzione, il nepotismo, ed il sistema che premia ‘gli amici degli amici’ siano ad esclusivo appannaggio del nostro Paese: questo indegno e vigliacco fenomeno esiste ovunque e, a ...