Oroscopo Paolo Fox Venerdì 23 Settembre 2022: Pesci stanco (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Settembre 23 2022 Ariete Se ci sono contrasti in amore oppure credete che una persona limiti il vostro raggio di azione sarebbe meglio cercare di chiarire tutto quello che non va entro il 29 di questo mese, poi Venere andrà in opposizione. Siamo convinti che se ci sono contrasti in amore è perché voi state andando avanti, crescendo e maturando rispetto al vostro partner. Toro Speriamo che negli ultimi due giorni voi non abbiate dato spazio a momenti di forte tensione, se è così allora oggi bisogna cercare di liberarsene. La Luna al mattino è ancora dissonante, poi, però torna positiva e lascia spazio a due giornate di grande interesse anche sotto il profilo dei contatti, così se avete discusso con qualcuno tra mercoledì e giovedì potrete ...

