Organico e bioplastiche | grandi eventi esempi di bioeconomia circolare

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Terra Madre – Salone del Gusto 2022 (a Torino fino al 26 settembre)o virtuoso di, grazie alla partnership tra Slow Food e Biorepack, consorzio nazionale per il riciclodegli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Nel Parco Dora, i visitatori e i delegati di Terra Madre troveranno 35 isole ecologiche, distribuite in particolar modo nei punti maggiormente dedicati alla ristorazione (Aree Food Truck, Cucine di strada, Cucina di Terra Madre). Le isole saranno presidiate dai volontari di Eco dalle Città, che quest’anno ha ingaggiato oltre 270 studenti provenienti da tre licei torinesi (Istituto Lagrange, Liceo Cattaneo e Liceo Artistico Cottini) e 12 richiedenti asilo. I tecnici di Biorepack si sono occupati della formazione delle sentinelle che in ...

