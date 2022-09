Napoli-Torino, biglietti in vendita da domani: info e prezzi (Di giovedì 22 settembre 2022) A più di una settimana dal ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, l’SSC Napoli ha annunciato la vendita dei tagliandi per la gara contro il Torino di sabato 1 ottobre. Di seguito quanto evidenziato: “I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Torino, che si disputerà il 1° ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 85,00 Tribuna Nisida € 65,00 Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 45,00 Curve anello superiore € 35,00 Tifosi Napoli Non sono previsti biglietti a tariffa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) A più di una settimana dal ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, l’SSCha annunciato ladei tagliandi per la gara contro ildi sabato 1 ottobre. Di seguito quanto evidenziato: “Iper la gara di Campionatovs, che si disputerà il 1° ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona disaranno posti ina partire dalle ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022. Questi i: Tribuna Posillipo € 85,00 Tribuna Nisida € 65,00 Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 45,00 Curve anello superiore € 35,00 TifosiNon sono previstia tariffa ...

