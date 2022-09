Maradona, l’amico: “I diritti d’immagine e i marchi sono validi perché il provvedimento è nullo. Questo il motivo…” (Di giovedì 22 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona. Queste le sue parole: “I diritti d’immagine di Maradona sono vigenti. A detta del legale degli eredi, il Napoli ha guadagnato 900.000€ e a loro ha riconosciuto l’8%. Mi auguro che il contratto prosegua regolarmente, ma non penso che una cautelare possa cancellarlo. -afferma Ceci - I diritti d’immagine e i marchi sono validi, ma soprattutto c’è un’altra cosa: il provvedimento è nullo perché il sottoscritto non si è presentato all’udienza dato che mi è stata notificata con 25 giorni di ritardo. I diritti ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando. Queste le sue parole: “Idivigenti. A detta del legale degli eredi, il Napoli ha guadagnato 900.000€ e a loro ha riconosciuto l’8%. Mi auguro che il contratto prosegua regolarmente, ma non penso che una cautelare possa cancellarlo. -afferma Ceci - Ie i, ma soprattutto c’è un’altra cosa: ilil sottoscritto non si è presentato all’udienza dato che mi è stata notificata con 25 giorni di ritardo. I...

