Letta | Putin vuole Italia e Ue divise | restiamo uniti

"E' un momento drammatico per la storia europea e del nostro Paese, quello che mi sento di dire e chiedere è un impegno all'unità del Paese, a essere uniti e insieme, non è il momento di dividersi, ...

La7tv : #tagada @GiuseppeConteIT (M5S) commenta le parole di Putin sull'#Ucraina: 'Stiamo andando incontro al rischio di un… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria', ha detto Enrico Letta sottolineando: 'Non vogl… - MenegazziMarina : RT @LaVeritaWeb: Il segretario del Pd tira in ballo il Cremlino per attaccare gli avversari: «Anche lo zar parteciperà al voto». Matteo Sal… - CIsmaele : RT @DelpapaMax: Se davvero, come si legge, Letta ha detto che se vince la destra Putin festeggia, allora non è solo stupido: è un verme. Ma… - passionescatto : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'Enrico Letta al Forum ANSA: 'E' un momento drammatico per la storia europea e del nostro Paese, quello che mi… -