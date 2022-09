Le celebrità defunte tornano in vita ed invecchiate, ma solo grazie ad una stupefacente AI (Di giovedì 22 settembre 2022) Una IA sarebbe in grado di ricostruire le foto di diversi artisti a noi noti. Non si tratta di magia o di un trucco, bensì di una vera e propria tecnologia che potrebbe riuscirci senza problemi: ecco come. Ciò che può fare questo algoritmo è incredibile – Computermagazine.itSuccede spesso di porsi la domanda sul come sarebbero state le celebrità se fossero ancora vita, e se per gran parte di noi questo pensiero è un semplice, non lo è di certo per un artista turco, Alper Yesiltas. L’uomo ha deciso di utilizzare le potenzialità legate all’Intelligenza Artificiale per creare immagini invecchiate e verosimili di alcuni grandi artisti e personalità. La raccolta in questione prende il nome di “As If Nothing Happened”, che in italiano sarebbe “Come se non fosse successo niente”. Il progetto consiste nel ricreare le ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Una IA sarebbe in grado di ricostruire le foto di diversi artisti a noi noti. Non si tratta di magia o di un trucco, bensì di una vera e propria tecnologia che potrebbe riuscirci senza problemi: ecco come. Ciò che può fare questo algoritmo è incredibile – Computermagazine.itSuccede spesso di porsi la domanda sul come sarebbero state lese fossero ancora, e se per gran parte di noi questo pensiero è un semplice, non lo è di certo per un artista turco, Alper Yesiltas. L’uomo ha deciso di utilizzare le potenzialità legate all’Intelligenza Artificiale per creare immaginie verosimili di alcuni grandi artisti e personalità. La raccolta in questione prende il nome di “As If Nothing Happened”, che in italiano sarebbe “Come se non fosse successo niente”. Il progetto consiste nel ricreare le ...

