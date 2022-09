Il matrimonio di Francesca Cipriani | testimone Alfonso Signorini e invitati tanti vipponi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 settembre 2022)si sposa, l’aveva annunciato, il suo fidanzato mesi fa le ha fatto la romantica proposta in tv e adesso il sogno sta per diventare realtà. Saràildi nozze di, lei ha scelto il conduttore del GF Vip perché è dal noto reality show che è nato il suo personaggio. Alla cerimonia saranno presenti anche un bel po’ di, prime tra tutti le sorelle Selassié a cui laè molto legata. E’ innamoratissima l’ex gieffina, lei e Alessandro Rossi sono pronti, non rivelano ancora la data esatta ma manca davvero poco.e Alessandro rossi si sposeranno entro la fine del 2022. Sarà un...