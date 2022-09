GhirardelloPhil : RT @baffi_francesco: 16 settembre 2022. Ore 21. Nel pieno dell'alluvione il presidente della Regione Marche, Acquaroli, festeggia amabilmen… - ItalianPolitics : A Washington ci può essere un Biden o Trump, ma la linea politica è sempre la stessa: anti-UE e il “destro illumina… - bennypomo : RT @baffi_francesco: 16 settembre 2022. Ore 21. Nel pieno dell'alluvione il presidente della Regione Marche, Acquaroli, festeggia amabilmen… - guidopoli3 : RT @baffi_francesco: 16 settembre 2022. Ore 21. Nel pieno dell'alluvione il presidente della Regione Marche, Acquaroli, festeggia amabilmen… - jxgiuliano : RT @baffi_francesco: 16 settembre 2022. Ore 21. Nel pieno dell'alluvione il presidente della Regione Marche, Acquaroli, festeggia amabilmen… -

Open

Il fondatore di Fratelli d'Italiaoggi in un'intervista a La Stampa dice che Giorgia Meloni da premier rispetterà i vincoli di bilancio . E che Mario Draghi dovrebbe fare i nomi dei "pupazzi prezzolati" dalla Russia. Ma ..., l'imprenditore e amico, l'uomo con cui ha fondato quel partitino diventato un partitone, portato dal 3 a chissà quanto percento, ha trovato le parole per infondere tranquillità a ... Guido Crosetto: «La Germania è peggio di Orbán, tratta sconti sul gas a un terzo del nostro prezzo» Il gigante di Marene (non candidato) presenta il programma economico: “Torino merita risposte dal governo”. Però tra i suoi ...Buongiorno. «Chi cerca di ricattarci con armi nucleari, deve sapere che le abbiamo anche noi. Non sto bluffando». La mattina comincia, male, con il discorso di Vladimir Putin, che era stato annunciato ...