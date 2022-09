Federer, l'allenatore Ljubii: 'Roger ha capito in estate che era tempo di fermarsi' (Di giovedì 22 settembre 2022) Oltre ai molti successi nel circuito ATP, che nel 2006 gli hanno fruttato la posizione numero 3 del ranking mondiale, la storia lo ricorderà come l'ultimo coach di Roger Federer . Ivan Ljubii racconta ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 settembre 2022) Oltre ai molti successi nel circuito ATP, che nel 2006 gli hanno fruttato la posizione numero 3 del ranking mondiale, la storia lo ricorderà come l'ultimo coach di. Ivanracconta ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Federer, l'allenatore Ljubii: «Roger ha capito in estate che era tempo di fermarsi» - leggoit : Federer, l'allenatore Ljubii: «Roger ha capito in estate che era tempo di fermarsi» - MarcoFacchetti : La vera differenza fra Nadal e Federer nei rispettivi prime è stata questa: Nadal ha avuto un allenatore/psicologo,… - lupone47 : @carovana12 Forse! Però ha grandi potenzialità e cambiando sistemi di allenamento variando i colpi… ma ci vuole un… - Rossana_Capo : @LorenzoAndreol4 Matteo Berrettini. Credo sarebbe quello che gli piacerebbe di più, per completarlo e per le caratt… -