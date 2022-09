Elezioni, i programmi dei partiti per la sanità. Dal personale alle liste di attesa: le proposte. Gimbe: “Spesso manca l’impatto economico” (Di giovedì 22 settembre 2022) Dovrà gestire i soldi del Pnrr, superare i limiti mostrati durante i picchi pandemici e smaltire tutto l’arretrato “ordinario” creatosi per far fronte al Covid. Un pilastro del prossimo governo saranno gli interventi sulla sanità. Cosa propongono sul tema i partiti in vista del voto del 25 settembre? Molte tematiche sono comuni alle coalizioni e agli schieramenti con maggiore chance di vittoria: riforma della sanità territoriale, potenziamento del personale sanitario e superamento delle liste di attesa compaiono in tutti i programmi. Ma una dettagliata analisi della Fondazione Gimbe restituisce un quadro fatto di “limitata visione di sistema” e proposte “frammentate”, “Spesso strumentali”, “non sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Dovrà gestire i soldi del Pnrr, superare i limiti mostrati durante i picchi pandemici e smaltire tutto l’arretrato “ordinario” creatosi per far fronte al Covid. Un pilastro del prossimo governo saranno gli interventi sulla. Cosa propongono sul tema iin vista del voto del 25 settembre? Molte tematiche sono comunicoalizioni e agli schieramenti con maggiore chance di vittoria: riforma dellaterritoriale, potenziamento delsanitario e superamento delledicompaiono in tutti i. Ma una dettagliata analisi della Fondazionerestituisce un quadro fatto di “limitata visione di sistema” e“frammentate”, “strumentali”, “non sempre ...

