Decreto Aiuti Bis in Gazzetta Ufficiale | in vigore da oggi la norma sul ' docente stabilmente incentivato' - SCARICA IL PDF

LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - Mov5Stelle : La scorsa settimana il decreto Aiuti non si poteva toccare! Ci hanno accusato di voler mettere in crisi gli aiuti a… - dellorco85 : Trovata l’intesa al Senato sul decreto Aiuti bis. Grazie alla ferma posizione del M5S il #Superbonus è salvo. Migli… - pietrogranero : ALLUVIONE MARCHE: STANZIATI 5 MILIONI Capo Protezione civile Curcio ha firmato ordinanza per primi interventi urge… - TAXADVISORIT : #cattivissimocovid Lucia Recchioni - Decreto Aiuti ter: le misure annunciate -

Si tratta delche ha aperto la questione del docente esperto, presente in prima battuta nel documento, risolta cancellando la qualifica di ' docente esperto ' , per il quale resta solo l'......ancora più alto in un momento in cui le proprietà soffrono per la crisi economica e gli elevati costi dell'energia ai quali non sono state date risposte decisive nemmeno con il recente"."Un provvedimento che va a minare il futuro delle categorie professionistiche inferiori del calcio e in particolare quei soggetti che formano e valorizzano i giovani, fornendo un contributo decisivo a ...Il decreto Aiuti-ter prevede l’estensione del credito di imposta per le bollette del gas e dell’energia elettrica. Un supporto in favore anche delle aziende più piccole ...