Cremlino | legittimo arruolamento partecipanti a proteste

(Di giovedì 22 settembre 2022) La consegna di cartoline per l'nell'esercito a manifestanti che partecipano acontro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina "non è contro la legge". Lo ha detto il ...

Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che la consegna di cartoline per l'arruolamento nell'esercito a manifestanti che partecipano a proteste contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina "non è contro la legge". 'In linea con la Carta Onu, l'Ucraina sta esercitando il suo diritto contro l'aggressione. Code alle frontiere con la Finlandia, proteste nelle principali città: la Russia si è risvegliata con parte della popolazione contraria alla mobilitazione.