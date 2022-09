Ciclismo | Mondiali Wollongong 2022 | i titolari azzurri per le prove in linea

fanpage : Una giornata completamente da dimenticare conclusa con l'incidente più incredibile che si sia mai visto nel mondo d… - fattoquotidiano : Mondiali di ciclismo, Bauke Mollema attaccato da un gabbiano: sulla tuta ha disegnato un pesce - poliziadistato : Mondiali di #ciclismo ????? #Wollongong2022 #Fiammeoro ??????? ancora sul podio con #ElisaLongoBorghini e… - francesca4967 : RT @poliziadistato: Mondiali di #ciclismo ????? #Wollongong2022 #Fiammeoro ??????? ancora sul podio con #ElisaLongoBorghini e #VittoriaGuazzin… - Italpress : Mondiali ciclismo, Bennati punta su Bettiol, Bagioli e Trentin -

CONVOCATE ITALIADI2022 Balsamo Elisa Bastianelli Marta Bertizzolo Sofia Cecchini Elena Guazzini Vittoria (U23) Longoborghini Elisa Persico Silvia Zanardi SilviaBennati parla anche della scelta di selezionare Edoardo Affini , reduce anche lui dalle due cronometro: 'Edoardo è dall'inizio dell'anno che lavora per i capitani della sua squadra. Ha l'esperienza e ...Sabato toccherà alle azzurre con Balsamo e Longo Borghini, domenica uomini in pista WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo le ricognizioni ...Ufficializzati i nomi dei corridori che correranno la prova in linea maschile e femminile ai mondiali di ciclismo in corso a Wollongong.