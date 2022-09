Carceri | blitz a Poggioreale | sequestrati droga e cellulare

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Trecento grammi di hashish e uno smartphone ricondicibili a due detenuti napoletani sono stati scoperti eieri pomeriggio dalla Polizia Penitenziaria nel reparto Napoli del carcere partenopeo di. A darne notizia è il segretario del sindacato ASPPE, confederata CON.SI.PE, Francesco Farina. “La sicurezza nell’istituto penitenziario partenopeo, tra i più grandi d’Europa, – commenta Farina – è messa a repentaglio da questi frequenti e allarmanti fenomeni che destabilizzano la gestione del Salvia”. Per il segretario regionale Asppe Campania Luigi Castaldo, “purtroppo la forte carenza di organico di Polizia Penitenziaria in tutti gli istituti penitenziari della regione connessa al sovraffollamento degli stessi, ha generato diverse falle nel sistema penitenziario, tali da compromettere la ...

