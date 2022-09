Cannavaro | “Decisivo il pressing di Foggia Cosa chiedo al mio Benevento”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minuti– La grande attesa è finita. Dopo aver diretto ieri il primo allenamento, Fabioè stato ufficialmente presentato questo pomeriggio. Ilha scelto la cornice di Palazzo Paolo V, nel cuore della città, per la presentazione del campione del mondo 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi. Quella in giallorosso è la prima avventura in Italia per l’ex difensore, che ha commentato così la scelta di sposare il progetto presentatogli da Oreste Vigorito dopo l’esonero di Fabio Caserta. Prime parole – Grazie a tutti per le belle parole, aumentano di più la responsabilità. E’ vero che sono stato fuori per tanti anni, alleno dal 2015, ma per qualcuno sembra che ho iniziato adesso. Era arrivato il momento di tornare a casa dopo essere stato lontano tanti anni.– Sono ...

anteprima24 : ** #Cannavaro: “Decisivo il pressing di Foggia. Cosa chiedo al ... ** - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Schira: 'Benevento-Cannavaro, nel pomeriggio il summit decisivo' -

azzurro era statoanche per la sua carriera al Guangzhou Evergrande e per questo è molto strano chenon abbia avuto un'occasione italianaL'accordo pare essere vicino, oggi in programma il summitnel corso del qualecomunicherà la sua scelta definitiva. Il campione del Mondo è fermo dal settembre del 2021, quando ha ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Fabio Cannavaro è il candidato numero uno a ricoprire il ruolo di nuovo allenatore del Benevento. Caserta a un passo dall'esonero ...