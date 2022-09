Calcio, Lazio, ripresa senza i nazionali (Di giovedì 22 settembre 2022) . Si torna in campo a Formello dopo due giorni di riposo. Sarri ritrova la squadra senza gli 8 convocati dalle rispettive nazionali, e cioè Immobile, Provedel, Cancellieri, Milinkovic, e poi ancora Marusic, Hysaj, Gila e Vecino. Il gruppo tornerà al completo la prossima settimana tra mercoledì e giovedì. Ai box Lazzari, oggi controllato al flessore in clinica Paideia. Si spera di recuperarlo per la partita con lo Spezia alla ripartenza (2 ottobre). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) . Si torna in campo a Formello dopo due giorni di riposo. Sarri ritrova la squadragli 8 convocati dalle rispettive, e cioè Immobile, Provedel, Cancellieri, Milinkovic, e poi ancora Marusic, Hysaj, Gila e Vecino. Il gruppo tornerà al completo la prossima settimana tra mercoledì e giovedì. Ai box Lazzari, oggi controllato al flessore in clinica Paideia. Si spera di recuperarlo per la partita con lo Spezia alla ripartenza (2 ottobre). L'articolo proviene da Italia Sera.

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - amaresolocalcio : È ufficiale, #goranpandev ex giocatore di #Lazio, #Inter, #Napoli, #Genoa e #Parma lascia il calcio dopo tanti anni… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Lazio Global, ancora un nuovo volto per l'Under 19: dalla Ledesma Academy arriva Flavia Oliv… - laziopress : Ufficiale, Goran Pandev si ritira dal calcio giocato: l’annuncio dell’ex Lazio | FOTO - francGuerrieri : RT @cmdotcom: Ex Inter, Napoli e Lazio, UFFICIALE #Pandev lascia il calcio: 'Viaggio incredibile' -