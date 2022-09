Bianchi: «Napoli mi manca sempre. Contro l’Atalanta prevedo che…» (Di giovedì 22 settembre 2022) Ottavio Bianchi, doppio ex di Napoli e Atalanta, ha parlato in vista del match alla ripresa del campionato: le dichiarazioni Ottavio Bianchi ha parlato ai microfoni de Il Mattino in vista del match tra Napoli e Atalanta. LE PAROLE – «Napoli un pò di più perché l’ho vissuta a lungo come calciatore e come tecnico. Vivo da tanto tempo a Bergamo ma Napoli mi manca sempre. Hanno due ottime guide come allenatori, su questo non ci piove. Sono assortite bene, sia pure con modi differenti di interpretare il gioco. l’Atalanta è tignosa, pragmatica, veloce, fino allo scorso anno anche molto fisica. Il Napoli è più arioso, ha maggiore fantasia, forse più tecnico. Ma nessuno ha avuto mai da ridire sulla qualità del gioco di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Ottavio, doppio ex die Atalanta, ha parlato in vista del match alla ripresa del campionato: le dichiarazioni Ottavioha parlato ai microfoni de Il Mattino in vista del match trae Atalanta. LE PAROLE – «un pò di più perché l’ho vissuta a lungo come calciatore e come tecnico. Vivo da tanto tempo a Bergamo mami. Hanno due ottime guide come allenatori, su questo non ci piove. Sono assortite bene, sia pure con modi differenti di interpretare il gioco.è tignosa, pragmatica, veloce, fino allo scorso anno anche molto fisica. Ilè più arioso, ha maggiore fantasia, forse più tecnico. Ma nessuno ha avuto mai da ridire sulla qualità del gioco di ...

