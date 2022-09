#3 consigli per un addio al nubilato indimenticabile (Di giovedì 22 settembre 2022) In questo anno di boom di matrimoni anche le invitate sono chiamate a fare la loro parte: organizzare alle protagoniste del grande giorno un addio al nubilato indimenticabile. Si tratta di un evento unico, solitamente organizzato da persone intime alla festeggiata come la migliore amica, la sorella o la testimone per celebrare insieme il passaggio alla nuova vita coniugale. Ma qual è l’addio al nubilato che sognano le spose italiane? Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, l’ha chiesto alle dirette interessate, scoprendo quali siano gli elementi che non possono mancare ad un addio al nubilato in piena regola. Ecco quindi qualche consiglio per festeggiarlo al meglio, senza deludere le ... Leggi su nonewsmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) In questo anno di boom di matrimoni anche le invitate sono chiamate a fare la loro parte: organizzare alle protagoniste del grande giorno unal. Si tratta di un evento unico, solitamente organizzato da persone intime alla festeggiata come la migliore amica, la sorella o la testimone per celebrare insieme il passaggio alla nuova vita coniugale. Ma qual è l’alche sognano le spose italiane? Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, l’ha chiesto alle dirette interessate, scoprendo quali siano gli elementi che non possono mancare ad unalin piena regola. Ecco quindi qualcheo per festeggiarlo al meglio, senza deludere le ...

AIRC_it : È da poco ricominciata la scuola e di conseguenza anche gli spuntini di metà mattina, importantissimi per mantenere… - b0redwithlifee : Raga consigli per la tosse causata dal covid? Sto morendo veramente #PRELEMI - Marynadeipanema : Microsonno DURANTE la pedicure. Seguitemi per altri consigli su come ottimizzare la pausa pranzo. (Taac) - PsicologiaCont : La fine di una #relazione d'amore o le storie di abbandono sono tutte uguali? Ovviamente no, eppure qualcosa accomu… - Nicoettaconcet1 : RT @Virna12062942: Parlando seriamente. Ma veramente credono che noi crediamo alle idiozie e allucinazioni che hanno..pero 2 consigli 1 man… -