Woody Allen | «Non ho mai detto di ritirarmi»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) A due giorni dalla notizia del suo ritorno, l'ufficio stampa del regista mette le cose in chiaro: «non ha maiche sarebbe andato in pensione»

SkyTG24 : Woody Allen annuncia il ritiro dalle scene, il prossimo sarà il suo ultimo film - SkyTG24 : #WoodyAllen ha deciso di mettere la parola fine alla sua lunga e brillante carriera lunga cinque decenni… - guastellae : RT @My_EventHorizon: L’eternità è lunga, soprattutto verso la fine... - Woody Allen - #SemprePerSempre #SalaLettura - Alice70A : RT @My_EventHorizon: L’eternità è lunga, soprattutto verso la fine... - Woody Allen - #SemprePerSempre #SalaLettura - gighea : RT @My_EventHorizon: L’eternità è lunga, soprattutto verso la fine... - Woody Allen - #SemprePerSempre #SalaLettura -

La vera storia di Jack lo squartatore - From Hell (2001) di Albert eHughes con Johnny Depp, ... True Detective , prima stagione (2014) di Nic Pizzolatto con Matthew McConaughey e...Solo pochi giorni dopo la notizia secondo la qualesi sarebbe ritirato dal cinema dopo aver ultimato il suo 50° film, ecco arrivare la smentita da parte dello stesso attore e regista attraverso un comunicato. Nel comunicato, infatti, si ...Woody Allen ha negato di voler ritirarsi dal cinema. In una recente intervista alla rivista spagnola La Vanguardia, il regista 86enne sembrava affermare che il suo prossimo film, 'Wasp 22', le cui rip ...Woody Allen ha recentemente smentito le voci riguardanti un suo presunto ritiro dalle scene. In base a queste voci il suo 50° film, attualmente in sviluppo, sarebbe stato anche il suo ultimo. Il frain ...