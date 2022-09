Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia americana del farmaco Fda mette in guardia sui rischi per la salute che si potrebbero correre seguendo la “ricetta pericolosa” protagonista di un video diventato virale su TikTok: pollo cotto nello sciroppo NyQuil* contro il raffreddore e i sintomi influenzali, un medicinale da banco a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina. “La sfida sembra sciocca e poco appetitosa, e lo è. Ma potrebbe anche essere molto rischiosa – avverte la Food and Drug Administration – Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà”, spiega infatti l’ente regolatorio Usa precisando che, anche se il pollo così cucinato non viene mangiato, inalarne i fumi potrebbe danneggiare i polmoni. Il video in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia americana del farmaco Fda mette in guardia sui rischi per la salute che si potrebbero correre seguendo la “ricetta pericolosa” protagonista di undiventato virale sunelloNyQuil* contro ile i sintomi influenzali, un medicinale da banco a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina. “La sfida sembra sciocca e poco appetitosa, e lo è. Ma potrebbe anche essere molto rischiosa – avverte la Food and Drug Administration – Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà”, spiega infatti l’ente regolatorio Usa precisando che, anche se ilcosì cucinato non viene mangiato, inalarne i fumi potrebbe danneggiare i polmoni. Ilin ...

lifestyleblogit : Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok - - News24_it : Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok - pleccese : Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok ??Leggi di più su - ledicoladelsud : Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok -