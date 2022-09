The Voice Senior, non vedremo più il famoso personaggio: sarà sostituito da loro (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’amato personaggio non sarà più a The Voice Senior: sembrerebbe che verrà sostituito proprio da loro, incredibile colpo di scena. Che la terza edizione di The Voice Senior ci sarà, lo sapevamo già e il messaggio che appare sempre in sovraimpressione ce ne da la conferma, ma cosa occorre sapere in merito? I concorrenti che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’amatononpiù a The: sembrerebbe che verràproprio da, incredibile colpo di scena. Che la terza edizione di Theci, lo sapevamo già e il messaggio che appare sempre in sovraimpressione ce ne da la conferma, ma cosa occorre sapere in merito? I concorrenti che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

indiadofilme : RT @forumpandlr: Camila Cabello performa 'Hollaback Girl', ao vivo, no The Voice. Curtiram? - mthmikael : RT @forumpandlr: Camila Cabello performa 'Hollaback Girl', ao vivo, no The Voice. Curtiram? - ton_otimista : RT @forumpandlr: Camila Cabello performa 'Hollaback Girl', ao vivo, no The Voice. Curtiram? - doisefes : RT @forumpandlr: Camila Cabello performa 'Hollaback Girl', ao vivo, no The Voice. Curtiram? - ggalmud : RT @forumpandlr: Camila Cabello performa 'Hollaback Girl', ao vivo, no The Voice. Curtiram? -