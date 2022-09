Putin: "I referendum hanno il sostegno della Russia" (Di mercoledì 21 settembre 2022) I territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia "hanno il sostegno" di Mosca. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla tv. "Sottolineo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) I territori dell'Ucraina cheannunciato ilper l'adesione allail" di Mosca. Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un discorso alla tv. "Sottolineo ...

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - StefanoBolzoni : RT @agambella: Sintesi del discorso di Putin andato in onda alle ore 8.00 italiane e dell'intervista a Shoigu. (7 tweet) Putin: la Russia… - Oli_oleaster : RT @cicciorosina: putin: 'se perdo il referendum nel donbas non solo mi dimetto ma lascio la politica' -