Paola Turci finalmente a casa dopo l’incidente e i giorni in ospedale: come sta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il peggio è passato, Paola Turci ha potuto finalmente lasciare l’ospedale per far ritorno nella casa che condivide con la moglie Francesca Pascale. Sono state settimane difficili per la cantautrice che ha dovuto interrompere il suo tour di concerti a causa di una brutta caduta, con conseguente trauma cranico. Nessun annuncio ufficiale sul ritorno, a eccezione di qualche scatto rubato dal settimanale Chi e di un bellissimo post che la Turci ha condiviso sul suo profilo Instagram, per la gioia dei tanti fan che la seguono con affetto. Paola Turci, come sta dopo l’incidente Quando aveva annullato all’improvviso il concerto a Forlì (sold out) in programma lo scorso 29 agosto per non ben precisati “problemi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il peggio è passato,ha potutolasciare l’per far ritorno nellache condivide con la moglie Francesca Pascale. Sono state settimane difficili per la cantautrice che ha dovuto interrompere il suo tour di concerti a causa di una brutta caduta, con conseguente trauma cranico. Nessun annuncio ufficiale sul ritorno, a eccezione di qualche scatto rubato dal settimanale Chi e di un bellissimo post che laha condiviso sul suo profilo Instagram, per la gioia dei tanti fan che la seguono con affetto.staQuando aveva annullato all’improvviso il concerto a Forlì (sold out) in programma lo scorso 29 agosto per non ben precisati “problemi ...

