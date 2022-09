"Oppresse da 43 anni, ora basta". La protesta delle donne repressa nel sangue in Iran. E Raisi non accetta prediche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Morti, feriti e arresti nelle manifestazioni in nome di Mahsa Amini, la 22enne uccisa dalla polizia a Teheran. Parlano a Huffpost Elaheh Azimfar (Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana), Sholeh Shahrzad (Associazione donne Democratiche Iraniane) e Davood Karimi (Associazione Rifugiati Politici Iraniani in Italia) Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Morti, feriti e arresti nelle manifestazioni in nome di Mahsa Amini, la 22enne uccisa dalla polizia a Teheran. Parlano a Huffpost Elaheh Azimfar (Consiglio Nazionale della Resistenzaiana), Sholeh Shahrzad (AssociazioneDemocraticheiane) e Davood Karimi (Associazione Rifugiati Politiciiani in Italia)

HuffPostItalia : 'Oppresse da 43 anni, ora basta'. La protesta delle donne repressa nel sangue in Iran. E Raisi non accetta prediche - MaggioreSimona : RT @HuffPostItalia: 'Oppresse da 43 anni, ora basta'. La protesta delle donne repressa nel sangue in Iran. E Raisi non accetta prediche htt… - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: 'Oppresse da 43 anni, ora basta'. La protesta delle donne repressa nel sangue in Iran. E Raisi non accetta prediche htt… - frafratwit : RT @HuffPostItalia: 'Oppresse da 43 anni, ora basta'. La protesta delle donne repressa nel sangue in Iran. E Raisi non accetta prediche htt… - nadiatrentini2 : RT @HuffPostItalia: 'Oppresse da 43 anni, ora basta'. La protesta delle donne repressa nel sangue in Iran. E Raisi non accetta prediche htt… -