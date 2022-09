La vera minaccia è russa. Truss rivede la strategia britannica (Di mercoledì 21 settembre 2022) In occasione del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu, nel suo primo viaggio all’estero da quando è diventata primo ministro britannico il 6 settembre, Liz Truss ha annunciato la sua intenzione a procedere a una revisione della review strategica di sicurezza, difesa e politica estera del Regno Unito. Il documento precedente, “Global Britain in a Competitive Age”, a firma di Boris Johnson, era stato pubblicato appena un anno e mezzo fa, prima, però, dell’invasione russa dell’Ucraina. Di fronte alla minaccia di Mosca, l’intenzione di Truss è infatti riportare l’attenzione di Londra sullo scacchiere europeo e della competizione con i regimi autoritari, allontanandosi dall’approccio maggiormente orientato verso l’Asia del documento di Johnson. La revisione A occuparsi di guidare il team di Downing Street che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) In occasione del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu, nel suo primo viaggio all’estero da quando è diventata primo ministro britannico il 6 settembre, Lizha annunciato la sua intenzione a procedere a una revisione della review strategica di sicurezza, difesa e politica estera del Regno Unito. Il documento precedente, “Global Britain in a Competitive Age”, a firma di Boris Johnson, era stato pubblicato appena un anno e mezzo fa, prima, però, dell’invasionedell’Ucraina. Di fronte alladi Mosca, l’intenzione diè infatti riportare l’attenzione di Londra sullo scacchiere europeo e della competizione con i regimi autoritari, allontanandosi dall’approccio maggiormente orientato verso l’Asia del documento di Johnson. La revisione A occuparsi di guidare il team di Downing Street che ...

