Il Tribunale: la maglia di Maradona non potrà più essere utilizzata dal Napoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) La maglia del Napoli con l’immagine di Maradona non potrà più essere utilizzata. Lo ha stabilito il giudice Paolo Andrea Vassallo della seconda sezione civile del Tribunale di Napoli, che ha dato ragione agli eredi del fuoriclasse scomparso nella causa intentata contro Stefano Ceci per lo sfruttamento dell’immagine di Maradona. Il Napoli aveva acquisito da Ceci i diritti d’immagine di Diego. I cinque figli di Maradona hanno ottenuto l’inibizione alla diffusione e all’utilizzazione dell’immagine in qualsiasi forma essa sia. Quindi anche di maglietta del Napoli. Il contratto tra Ceci e il Napoli è stato definito “lesivo delle aspettative patrimoniali” degli eredi. Furono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ladelcon l’immagine dinonpiù. Lo ha stabilito il giudice Paolo Andrea Vassallo della seconda sezione civile deldi, che ha dato ragione agli eredi del fuoriclasse scomparso nella causa intentata contro Stefano Ceci per lo sfruttamento dell’immagine di. Ilaveva acquisito da Ceci i diritti d’immagine di Diego. I cinque figli dihanno ottenuto l’inibizione alla diffusione e all’utilizzazione dell’immagine in qualsiasi forma essa sia. Quindi anche di maglietta del. Il contratto tra Ceci e ilè stato definito “lesivo delle aspettative patrimoniali” degli eredi. Furono ...

napolista : Il Tribunale: la maglia di Maradona non potrà più essere utilizzata dal Napoli La seconda sezione civile dà ragion… - persempre_news : #DiegoArmandoMaradona #Napoli #eredi #tribunale #eredità #maglia Maradona non potrà essere più esposto sulle magli… - anteprima24 : ** ##Napoli, il tribunale nega l'uso dell'immagine di #Maradona sulle maglie ** - Fprime86 : RT @sportmediaset: Maradona sparisce dalla maglia del Napoli: il Tribunale nega l'uso #napoli #magliamaradona #sportmediaset - NapoliCM : ???? Maglia Maradona Napoli, il club non potrà più rappresentare Diego: la sentenza del tribunale ???… -