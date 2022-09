Il titolo AEW ha bisogno di Bryan Danielson (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa sera a Grand Slam verrà incoronato il nuovo campione del mondo AEW. Dopo tutto il casino suscitato dalla lite tra CM Punk e l’Elite avere in finale due persone terribilmente noiose (in senso buono, si intende) fuori dal ring come Jon Moxley e Bryan Danielson è decisamente un toccasana. Chiunque vinca saprà portare alla vita il titolo quanto serve e quanto basta per ridargli un minimo di dignità narrativa. Magari non con un regno lungo, ma abbastanza intenso da avere un senso. Lo so, state pensando che ci sia la variabile MJF. Ed è una variabile importante, che sarebbe giustificabile in ottica storyline e in ottica personaggio, dato che il giovane talento può incassare la propria title shot quando vuole, anche durante o a fine match tra i due finalisti. Magari per far partire un regno del terrore dove nessuno può essere ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa sera a Grand Slam verrà incoronato il nuovo campione del mondo AEW. Dopo tutto il casino suscitato dalla lite tra CM Punk e l’Elite avere in finale due persone terribilmente noiose (in senso buono, si intende) fuori dal ring come Jon Moxley eè decisamente un toccasana. Chiunque vinca saprà portare alla vita ilquanto serve e quanto basta per ridargli un minimo di dignità narrativa. Magari non con un regno lungo, ma abbastanza intenso da avere un senso. Lo so, state pensando che ci sia la variabile MJF. Ed è una variabile importante, che sarebbe giustificabile in ottica storyline e in ottica personaggio, dato che il giovane talento può incassare la propria title shot quando vuole, anche durante o a fine match tra i due finalisti. Magari per far partire un regno del terrore dove nessuno può essere ...

