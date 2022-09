Frank Rubio: ecco l'astronauta americano a bordo del Soyuz MS - 22 russo - Esteri - quotidiano.net (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il viaggio della navetta verso la Iss con a bordo un uomo della Nasa, il primo dallo scoppio della guerra in Ucraina. Insieme a lui due russi, fra cui Sergey Prokopyev che prenderà il comando della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il viaggio della navetta verso la Iss con aun uomo della Nasa, il primo dallo scoppio della guerra in Ucraina. Insieme a lui due russi, fra cui Sergey Prokopyev che prenderà il comando della ...

LKosmonautika : Sergej #Prokopjev e Dmitri #Petelin hanno annunciato che giocheranno a #calcio sulla #ISS insieme al collega della… - DanielaaMurdock : RT @Link4Universe: La Russia si prepara a lanciare un razzo Soyuz2, da Baikonur, in Kazakistan, il 21 set. con 2 cosmonauti russi e uno ame… - GaetanoBresci9 : RT @Link4Universe: La Russia si prepara a lanciare un razzo Soyuz2, da Baikonur, in Kazakistan, il 21 set. con 2 cosmonauti russi e uno ame… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: La Russia si prepara a lanciare un razzo Soyuz2, da Baikonur, in Kazakistan, il 21 set. con 2 cosmonauti russi e uno ame… - twt244jn : RT @Link4Universe: La Russia si prepara a lanciare un razzo Soyuz2, da Baikonur, in Kazakistan, il 21 set. con 2 cosmonauti russi e uno ame… -