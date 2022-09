fisco24_info : Ferrovie: a Salcef 2 accordi per rinnovamento rete Romania: Per un importo da 70 a 235 milioni di euro -

Salcef Group comunica che la controllata Salcef è aggiudicataria di due accordi quadro con la Compagnia Nazionale delle Ferrovie della Romania (CFR), per il rinnovamento dell'armamento ferroviario nelle aree regionali di Timișoara (Lotto 3) e Cluj.