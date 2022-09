Blitz anti droga, incensurata arrestata a Giugliano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una 36enne incensurata di Giugliano in Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di cocaina per un peso complessivo di 41 grammi, 13 bustine di marijuana, 16 confezioni di hashish (112 grammi). E ancora un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti. Lungo il muro perimetrale dell’abitazione, all’interno di un’intercapedine, i militari hanno rinvenuto 9 panetti di hashish che sommati compongono sulla calcolatrice 574 grammi di stupefacente. La 36enne è finita in manette ed è stata portata nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una 36ennediin Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di cocaina per un peso complessivo di 41 grammi, 13 bustine di marijuana, 16 confezioni di hashish (112 grammi). E ancora un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti. Lungo il muro perimetrale dell’abitazione, all’interno di un’intercapedine, i militari hanno rinvenuto 9 panetti di hashish che sommati compongono sulla calcolatrice 574 grammi di stupefacente. La 36enne è finita in manette ed è stata portata nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

