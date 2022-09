ortonanotizie : Victoria Cross Ortona con la Coppa Abruzzo - al Comunale di Ortona, alle 15.30, arriva il Canosa -

Agenzia ANSA

Dopo la pandemia, domenica 16 ottobrel'Challenge. Di corsa nella storia, un evento sportivo per rinsaldare un rapporto già privilegiato trae il Canada, una giornata di condivisione, d'amicizia dall'immenso ...La garain equilibrio nel terzo set, dove la Med Store Tunit risponde al vantaggio della Lube ...con la sfida di sabato alle 17 che vedrà la Med Store Tunit ospite della Sieco Serviceal ... Torna l'Ortona Challenge, gara podistica domenica 16 ottobre - Cronaca Dopo la pandemia, domenica 16 ottobre torna l'Ortona Challenge. Di corsa nella storia, un evento sportivo per rinsaldare un rapporto già privilegiato tra Ortona e il Canada, una giornata di condivisio ...La gara si è chiusa dopo tre set in favore dei padroni di casa, più un quarto disputato in accordo tra i due tecnici in modo da dare spazio a tutti i convocati. Ortona ha confermato di essere una squa ...