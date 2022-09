Russia, la Duma approva inasprimento pene per disertori in caso di “mobilitazione” e “tempo di guerra” (Di martedì 20 settembre 2022) Sale la tensione in Russia. La Duma ha, infatti, approvato degli emendamenti al codice penale russo prevedendo di inasprire le pene in particolare per disertori o renitenti alla leva, nel caso di “mobilitazione“, “legge marziale“, “tempo di guerra” e “conflitto armato“. Parole che sembrano prospettare una mobilitazione militare generale che potrebbe rappresentare un salto di livello nella guerra in Ucraina. Le nuove disposizioni di legge, che devono ora passare al voto del Consiglio della Federazione, cioè il Senato russo, prima di essere promulgate dal presidente Vladimir Putin, prevedono tra l’altro pene dai 5 ai 10 anni di reclusione per “abbandono non autorizzato di una unità o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Sale la tensione in. Laha, infatti,to degli emendamenti al codice penale russo prevedendo di inasprire lein particolare pero renitenti alla leva, neldi ““, “legge marziale“, “di” e “conflitto armato“. Parole che sembrano prospettare unamilitare generale che potrebbe rappresentare un salto di livello nellain Ucraina. Le nuove disposizioni di legge, che devono ora passare al voto del Consiglio della Federazione, cioè il Senato russo, prima di essere promulgate dal presidente Vladimir Putin, prevedono tra l’altrodai 5 ai 10 anni di reclusione per “abbandono non autorizzato di una unità o ...

GiovaQuez : Lunedì la Duma di Stato discuterà la proposta del partito Russia giusta di chiedere al ministero della Difesa, Serg… - dorianwitchling : RT @jacopo_iacoboni: In Russia timori di “mobilitazione generale”. la Duma approva pene più severe per i renitenti Previsto dal 23 il ref… - feralbasola : RT @jacopo_iacoboni: In Russia timori di “mobilitazione generale”. la Duma approva pene più severe per i renitenti Previsto dal 23 il ref… - blaviken97 : @OSINTI1 Ho letto che un Parlamentare della Duma, uno degli autori della famosa legge di cui si è parlato oggi, ha… - Bart_Press : RT @jacopo_iacoboni: In Russia timori di “mobilitazione generale”. la Duma approva pene più severe per i renitenti Previsto dal 23 il ref… -