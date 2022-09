Roma, spedizione punitiva al San Camillo: vendetta dopo una lite per l'allaccio abusivo (Di martedì 20 settembre 2022) Più di 20 nomadi hanno fatto irruzione in pronto soccorso per vendicarsi di due condomini che li avevano sorpresi armeggiare con il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Più di 20 nomadi hanno fatto irruzione in pronto soccorso per vendicarsi di due condomini che li avevano sorpresi armeggiare con il ...

Pinguinoerotico : Litigano sotto casa con un rom, poi la spedizione punitiva: pestati a sangue in ospedale da 25 nomadi - lacittanews : Dall'insediamento di via Savini a Roma sarebbe partita una vera spedizione punitiva: in due rimproverano dei rom ma… - glooit : Spedizione punitiva a Roma: rimproverano dei rom ma vengono picchiati al San Camillo leggi su Gloo… - mourinhismoasr : na bella doccia de gas Litigano sotto casa con un rom, poi la spedizione punitiva: pestati a sangue in ospedale da… - fabiosilvestri3 : FUORI I ROM DA ROMA. RUBANO SPACCIANO SPORCANO. NON VOTERÒ MAI A DESTRA MA SOPPORTARE TUTTO QUESTO È TROPPO! In 25… -