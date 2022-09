L'ex premier Conte strumentalizza anche la povertà (Di martedì 20 settembre 2022) Il Sud è stanco di essere considerato il regno del reddito di cittadinanza. Giorgia Meloni ne è convinta: bisogna immaginare nuove forme di sviluppo per il meridione che vadano oltre l'assistenzialismo. Per la leader di FdI è necessario continuare a sostenere chi non può lavorare, i disabili e gli anziani, destinando loro un contributo anche più sostanzioso di quello attuale. Chi può lavorare deve però essere messo nelle condizioni di farlo: vi è un diritto dell'uomo a guadagnarsi da vivere con la certezza di essere utile alla società, per sentirsi vivo. È paradossale che un movimento di sinistra abbia legato il proprio brand al reddito di cittadinanza, un meccanismo che favorisce l'alienazione degli individui, resi passivi, inoperosi e privati di ogni legame con la creazione di valore. Le piazze piene di Bari, Matera e Caserta sono il chiaro segnale che una parte del ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Il Sud è stanco di essere considerato il regno del reddito di cittadinanza. Giorgia Meloni ne è convinta: bisogna immaginare nuove forme di sviluppo per il meridione che vadano oltre l'assistenzialismo. Per la leader di FdI è necessario continuare a sostenere chi non può lavorare, i disabili e gli anziani, destinando loro un contributopiù sostanzioso di quello attuale. Chi può lavorare deve però essere messo nelle condizioni di farlo: vi è un diritto dell'uomo a guadagnarsi da vivere con la certezza di essere utile alla società, per sentirsi vivo. È paradossale che un movimento di sinistra abbia legato il proprio brand al reddito di cittadinanza, un meccanismo che favorisce l'alienazione degli individui, resi passivi, inoperosi e privati di ogni legame con la creazione di valore. Le piazze piene di Bari, Matera e Caserta sono il chiaro segnale che una parte del ...

